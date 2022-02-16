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Церемонию вручения «Оскара» будут вести три женщины

Церемонию вручения «Оскара» будут вести три женщины

Церемонию вручения 94-й премии «Оскар» проведут комедийная актриса Реджина Холл и стендап-комедиантки Эми Шумер и Ванда Сайкс, сообщают организаторы кинопремии.

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