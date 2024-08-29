«Опасная аномалия августа»: россиянам объяснили, чем обернется аномальная жара

О погодных аномалиях нынешнего августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман ВильфандО погодных аномалиях августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с нашими коллегами из «МК».
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