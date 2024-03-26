"Крупный прорыв обороны врага": ВС РФ проломили оборону ВСУ северо-западнее Вербового на Запорожском фронте: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 26 марта 2024 - Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 26 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Артёмовском направлении под натиском ВС России украинские формирования постепенно отводят силы из Богдановки на подготовленные позиции у Часова Яра.