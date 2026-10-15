Аппаратная косметология предлагает массу методик для подтяжки кожи и борьбы с морщинами, но универсального решения не бывает: индивидуальные особенности определяют, насколько та или иная процедура окажется эффективной и безопасной.
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