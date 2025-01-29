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Кенозерье получило диплом ЮНЕСКО: нацпарк включили в список Всемирного наследия

Кенозерье получило диплом ЮНЕСКО: нацпарк включили в список Всемирного наследия

Кенозерскому нацпарку торжественно вручили свидетельство объекта Всемирного наследия ЮНЕСКОНацпарк "Кенозерский" получил диплом ЮНЕСКО, который подтверждает его исключительную ценность для культурного наследия.

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