Кенозерье получило диплом ЮНЕСКО: нацпарк включили в список Всемирного наследия

Кенозерскому нацпарку торжественно вручили свидетельство объекта Всемирного наследия ЮНЕСКОНацпарк "Кенозерский" получил диплом ЮНЕСКО, который подтверждает его исключительную ценность для культурного наследия.
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