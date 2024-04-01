Fashion: Как 53-летняя Чёрная пантера завоевала сердце 37-летнего арабского мультимиллионера: Новая любовь Наоми Кэмпбелл

Её называют одной из самых красивых женщин планеты, королевой подиума и просто Чёрной пантерой. Причём последнее «звание» Наоми Кэмпбелл получила не только за природную грацию и тёмный цвет кожи, но больше за свой характер дикой кошки, способной расцарапать лицо каждому, кто ей не угодил.