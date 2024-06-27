В ЮАР ученые вживили капсулы с радиоактивными изотопами в рога носорогов

Ученые вживляют капсулы с радиоактивными изотопами в организм носорога / © AFP Ежегодно в ЮАР сотни носорогов становятся жертвами браконьеров, которые добывают их рога, с целью продажи в страны Азии, где на рога существует значительный спрос, так как они активно применяются там в традиционной медицине.