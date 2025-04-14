Гражданин Беларуси пытался незаконно провезти через Смоленскую область иностранцев

Смоленский суд вынес приговор белорусу за организацию незаконной миграции Гражданин Республики Беларусь осужден за организацию незаконной миграции: через государственную границу РФ вблизи населенного пункта Красная Горка в Смоленской области он пытался провезти двух граждан Украины.