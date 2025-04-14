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Гражданин Беларуси пытался незаконно провезти через Смоленскую область иностранцев

Гражданин Беларуси пытался незаконно провезти через Смоленскую область иностранцев

Смоленский суд вынес приговор белорусу за организацию незаконной миграции Гражданин Республики Беларусь осужден за организацию незаконной миграции: через государственную границу РФ вблизи населенного пункта Красная Горка в Смоленской области он пытался провезти двух граждан Украины.

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