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Музей-заповедник "Остафьево" начал сотрудничество с Музеем истории белорусской литературы

Музей-заповедник "Остафьево" начал сотрудничество с Музеем истории белорусской литературы

Соглашение о сотрудничестве музей-заповедник "Остафьево" (Россия, Москва) и Государственный музей истории белорусской литературы (Беларусь, Минск) подписали в рамках Первого российско-белорусского музейного форума, который проходил в Минске .

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