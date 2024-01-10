В США уже представили триумфальное шествие Трампа к выборам

С весьма примечательной и показательной обложкой вышел очередной номер журнала The New Yorker. Заокеанский еженедельник демонстрирует, как Дональд Трамп триумфально шествует к президентским выборам, которые пройдут в ноябре этого года.
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