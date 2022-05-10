Юбки и обувь на плоской подошве

Есть те, кто их любит и те, кто их ненавидит, но одно неоспоримо: в этом сезоне обувь на плоской подошве стала вашим верным союзником! И даже любительницы высоких каблуков с удовольствием поддаются шарму (и комфорту) балеток, мюли и сандалий.