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Юбки и обувь на плоской подошве

Юбки и обувь на плоской подошве

Есть те, кто их любит и те, кто их ненавидит, но одно неоспоримо: в этом сезоне обувь на плоской подошве стала вашим верным союзником! И даже любительницы высоких каблуков с удовольствием поддаются шарму (и комфорту) балеток, мюли и сандалий.

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