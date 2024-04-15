В Хилокском жилмассиве Новосибирска начали демонтировать незаконные торговые постройки

С улиц Хилокского микрорайона начали исчезать незаконно возведённые точки общепита и торговли.В Новосибирске после очередного рейда силовиков и решения мэрии о сносе незаконных построек с улицы Хилокской начали исчезать точки общепита, которые местные жители называли "жральнями", и прочие незаконные места торговли.