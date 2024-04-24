Подробности скандала в Спортивной школе олимпийского резерва

Скандал в Спортивной школе олимпийского резерва после назначения нового директора. Заместитель директора Спортивной школы олимпийского резерва Наталья Рябой утверждает, что выиграла конкурс, но на должность не была назначена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии