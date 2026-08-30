От дневников до оплаты кружков: мошенники подготовились к 1 сентября

Мошенники в преддверии 1 сентября начали создавать поддельные версии электронных дневников и других школьных приложений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Почему на поле бо...
- ВА Россиянка отдала ...
- Школьница с ножом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым