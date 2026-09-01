РИА Новости: Путин, Си Цзиньпин и Моди кратко пообщались "на ногах"

Президент России Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди пообщались в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии «на ногах».
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Писатели!!!
Докатился русский язык! То протезы вставляют 4 на7 под ключ, то общаемся на ногах?Диву даёшся!!!