В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО

Депутаты от партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о выходе РФ из ВТО Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО).