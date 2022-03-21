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В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО

Депутаты от партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о выходе РФ из ВТО Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО).

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