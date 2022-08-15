Как понять что ты готов(а) к отношениям? Мнение психолога

Готовность к отношениям это прежде всего отсутствие серьёзных препятствий со стороны психики, потому что трудности и проблемы будут в любом случае и крайне важно то, как оба партнёра будут на них реагировать.
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