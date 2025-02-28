Тимоти Шаламе, «Конклав» и Шон Бейкер: кто победит на «Оскаре»?

Церемония награждения премии «Оскар» пройдет уже 3 марта. Автор «Сноба» Егор Спесивцев пытается угадать, кто победит в главных номинациях — «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская» и «Лучшая женская» роли первого и второго плана.
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