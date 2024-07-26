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Свердловскую область ждут ненастные выходные

Свердловскую область ждут ненастные выходные

По поводу дождей МЧС выпустила штормовое предупреждениеДавно обещанное ненастье добралось до Свердловской области.

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