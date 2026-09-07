New Mexico Dems defend state's name after Trump suggests 'New America'

Democratic officials in New Mexico came to the defense of their state's name after President Donald Trump suggested renaming it "New America.
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