Навальный в тюрьме, соратники – в узде. Антирусская пятая колонна полностью разгромлена

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаНавальный в тюрьме, соратники – в узде. Антирусская пятая колонна полностью разгромлена Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш получила приговор по так называемому санитарному делу.Вернуться к статье8426НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановРано расслабляться, одних стреножили, других Пиндосия наймет , навальнистых иуд еще полно, да либерастов много!!вылитый литойраболепствуешь.......Игорь ВОСТОКОВЭто всё была "стрельба по воробьям из пушки",а давно пора "отстреливать" более серьёзных тварей типа Грефа,а их достаточно во власти. https://radikal.ru/video/KQ3xREYHaemАлександр ЛисовскийМеня больше интересует , кто украл золотой ершик из туалета в президентском дворце !..... Власти надеются задавить антикоррупционное движение в стране . Почему то Навального судили по всяким другим статьям не связанным с его непосредственной деятельностью и не один чиновник , о ком были показаны эти ролики не подал на него в суд за клевету . Боятся огласки и судебных процессов . Скоро у нас всех перелётных птиц будут считать агентами Запада . А ещё что то вякают о сталинском времени.Валерий РезвовАлександр, а ты к каким Лисовским относишся - к носильщикам ксероксов или к птицеведам...Александр ЛисовскийКогда у человека нет прямого и честного ответа на комментарий он переходит на личность оппонента . Тем более анонимно в интернете . Это чести вам не делает.игорь проказовк жидамВиктор Василенков точку ....ИванКОЛОННА не разгромлена, она сосредотачивается....Иван ЗахаваВот если б местных русофобов подвинуть... они все про Гулаг, так надо их туда отправить!Владимир ДомнинСлава Великому Путину! Теперь можно расслабиться и насладиться покойной жизнью. Теперь ничто не помешает уверенной поступи Единоросов в нужном им направлении. З.Ы. Вот только один вопрос остался. Разгромлена только Антирусская пятая колонна полностью? А античеченская, антитатарская, антитувинская и далее по списку? Неужели, действительно, рано расслабляться?ВКВалентина КузнецоваПисанина от "псины"Александр ЛисовскийМолодец ! Провякал и лезь назад под лавку . Слава КПСС ! ты тоже кричал ?Александр БурцевЧто то срока как насмешка над намиГеннадий глебовЭТО НАСТОЯЩАЯ ДЕМОКРАТИЯ !Vlad ИвановСвято место пусто не будет. Деньги У НИХ (не путать с заграницей!) есть. Найдут ещё кого-нибудь на роль левых бунтовщиков.Игорь КузнецовВ том то и дело, что они не "левые", их устраивает политическая система в целом, не устраивает политика "государственников". Там одни либероиды и экзальтированная молодёжь, которой главное - побузить.Игорь КузнецовЭто не оппозиция, "навальнята" со своими недоумками (даже детей привлекали на несонкционированные шествия и митинги) обычные проплаченные "агенты госдепа". Настоящая оппозиция не только разоблачает взяточников и казнокрадов (с неопровержимыми фактами, а не фейками), но не декларотивно, а по пунктам (как в "Апрельских тезисах") показывает свою Программу. Именно конструктивную, что надо делать чтобы изменить социально-экономичекую ситуацию в стране.Валерий ВавиловПрочитал комментарии- смешно! Главная оппозиция и грабители сидят в кремле. А ни чего, что под этой властью Россия живет столько то лет (погуглите леньтяи). И самое странное, что эти сатрапы позволяют стасикам, Wladimiram Сосниным (уебок dyitlov) и другим козодоевым на страницах интернета заниматься банальным оскорблением. Вот это и есть пятая колона. А бороться элементарно- написал постик, комментарий- через 10 минут объясни суровым мужикам свою точку зрения и подтверди, что в кремле воры, которые продали Россию. Даешь интернет по верификации с адресом проживания!!!!Валерий РезвовПрочитай то, что написал. Не написАл... Если поймешь - объясни завтра. Сегодня, тезка, сделать это ты не в состоянии. Соберись и скажи - за кого ты!вылитый литойпри таком вот озверевшем обществе государство тоже долго не протянет ,как по твоему охарактеризовать общество где половина страны нищая и недовольная ,но не желающая ничего менять ,да дебилов много в мире но в других странах у них хватает ума хоть как то повлиять на ситуацию ,а у нас надеются на бога и на соседа, то есть на ХАЛЯВУ ,вот поэтому у нас сейчас процветают цинизм , наглость и их производные .......ВГВладимир ГорякинА навального почему еще не опустили. куда катится мир. пидоры кругом гуляют.Валентин КулишВидно ты в теме по поводу опущеных? Сам -то по жизни кто?ГГорьковчанинСССР разваливали солженицины, собчаки, ельцины, чубайсы и пр. На западные деньги не скрывая этого. При массовой поддержке западных СМИ, и всяких разведок. Ельцин даже медаль от США за развал страны получил. Но никто!!! их не признает иностранными агентами. Вот загадка! А стоило заговорить о воровстве и злоупотреблении властью, как связь с западом стала криминалом. Двойные стандарты в интересах того же запада, куда прячут деньги, где строят дома и яхты с самолетами, куда уезжают дети и родственники власть имущих и тех, кому позволено грабить страну и нас.Владимир EвтушенкоА вам минусуют их крысёныши мерзкие.ЮСЮдкевич СергейДай Бог.Серж ЮжанинСерж ЮжанинНШНина ШалеваЮмористы отдыхают!Серж ЮжанинСерж ЮжанинНШНина ШалеваПобольше гениальных комиксов, отдыхаем!Серж ЮжанинНШНина ШалеваКак же Вы тут делаете такие шаржи! Гениально!Владимир ЕршовДавно пора. Только, к сожалению, мало дали. Дали бы лет по 10 и в Магадан. Мозги дурные проветривать.mark nikitinСамое большое наказание у пятой колоны будет проживание на Родине их мечты - в США. Там они никому не нужны, и деньги за предательство кончаться скоро. Из харом путь в Трушобы, и дальше. Мечта Осуществится!Валерий РезвовВсе еще впереди. Ну не гоже гадить Родине за чужие деньги не имея на то основания... Слишком уж все сопливыми были в своих протестных начинаниях...Валентин КулишСудя по твоим мозгам, тебе лет 20 надо дать и в Воркуте.Владимир EвтушенкоСудя по твоим мозгам, тебе лет 20 надо дать и в Воркуте. Ног лучше гильогтину.ВМВиктор масловПочему антирусская пятая колонна,а не антипутинская?Искали дворцы у Путина,Медведева,Грефа,а не у водопроводчика из пятого ЖеКа.Как привыкли русскими прикрываться.ЛеонидАвтор! В моих глазах (прораба из СПб) - Навальный - Греф, Немцов - Шувалов, Гудков - Дворкович, Березовский - Шувалов ........ одного поля ягодки - срать они хотели на народ, также, как кремлевские долгожители. Мне, русскому обидно, что на простом народе наживаются - мы для них "быдло". А что автор? Как и Соловьев зарабатывает бабки, вылизывая анус власти!Владимир Петровмы для них "быдло"... А ты типа иx так любишь...Валерий ВавиловА ты прикольный! Посмотрел твои комментарии в профиле- бомжара ты, изменивший своей жене с ее лучшей подругой. Одно радует, что не с лучшим другом. Что у тебя конкретно украли? Ты пиши конкретно- Греф увел у меня жену, Шувалов выгнал с работы (потому что я тормоз), Дворкович ссыт в подъезде, ну а Шувалов вообще на мне наживается (патамуштаяНАРОД). Ты не НАРОД- ты урод, а на уродах на руси не наживаются. Грех это. Иди попробуй устроится на работу, глядишь все и наладиться- жена вернется, Милер бочку газа отстегнет, Шувалов в слезах поклянется больше тебя не опускать.Владимир EвтушенкоГлубоко, усердно богачам минетишь. Платят хоть?Иван ЗахаваДля того, что бы понять, что происходит в России, надо забыть, что "Путин" человек, "Путин" проект. "Путин" - это крупнейшая и сильнейшая спецслужба мира - КГБ, с ее сильнейшей и лучшей в мире аналитической службой и силовым обеспечением. Я не зря написал КГБ, сегодняшнее ФСБ сидит на Лубянской площади и выполняет приказы КГБ, а КГБ, это Путин. При всем при этом, я совершенно не считаю, что это хоть на 1 гр. плохо. Это отлично - сотни, тысячи отличных голов думаю, что и когда, а главное КАК надо сделать! У России все это есть и она победит!ВКВячеслав КоптевНадеюсь.Александр ЛисовскийНу я понимаю и годы и образование слабовато и наверно ещё лишнее возлияние , но хоть чуть - чуть логики и знания темы надо иметь . Путин придя на службу в ФСБ уволил всех бывших работников КГБ , которых не успели уволить до него . И какой он "чекист" прослужил все эти годы в ГДР начальном клуба и пересыльным " ящиком ". И как только прибыл в СССР мигом уволился и из КГБ и ушёл из КПСС и побежал к Собчаку делать деньги . Кто бы в то время посадил ЧЕСТНОГО чекиста на трон ? Чубайс и Ко - бред !Валерий РезвовСумбурно, но верно по-сути. Сегодня Россия уже может говорить с США не как с равными... в военной сфере. Они в глубокой заднице. Но Путин не Черчиль...Иван ЗахаваМама, я оху...еваю! Здравствуй дядя, Штирлиц!Иван ЗахаваСогласен, Путин не Черчилль! Он горазда круче - он не лорд и не связан "сословно-классовыми" связями ни с врагами, ни с друзьями! По этому принципу не брали (не путайте с вербовкой) в КГБ.Алексей ТанНе надо пугать инородцев и других приблудных... не надо.ААртурhttps://video.mirtesen.ru/videos/personal/2157062Александр ЛисовскийБолезненный вопрос !mark nikitinВладимир ПетровBосторг преждевремен. Либерасты - выразители интересов и мнений буржуазной неруси. Она как-то потеснена в экономическом в влиянии? Нет. Ну и все прочие влияния никуда не делись. Просто автор спешит пропеть гимн мудрости властей. Уж на что КГБ прессовал диссидентскую шушеру, а не справился... А тут пообзывали "иноагентами" и типа напугали? Просто сребреники будут увесистее...Майер АрмановПобеждать нужно не репрессиями, а практическими делами по улучшению жизни простых граждан России, тогда никакая пятая колонна не будет влиять на умы и настроения людей.Валерий РезвовУмный ты какой... Афганцы до сих пор помнят шурави. Школы, дороги, детсады строили. Мирили племена и группировки. А весь цивилизованый Запад во главе с США помогали душманам. Инструкторы, а самое главное - "Стингеры" поставили американцы. Не знаю еврей ты, или... Израиль тоже помогал не России. Все террористические мусульманские организации созданы с прямым финансовым обеспечением США.ВВВалерий ВалериевНу прям филосов дебильный. Ты дружи с шизиком профессором Соловей, подходящая пара, тоже из клана педерастов.ВВВалерий ВалериевРазгром это слишком громко,ненатурально. Пощипали по мелочам, а главные действующие лица-мерзавцы продолжают трудиться в гос. органах, в учебных заведениях, в СМИ. Вы послушайте о чем мечтают дебильная шушера их ЭХО, о чем мечтают наши "блогери", думаю они в этом году должны устроить заварушку. Первопрестольные профессиональные тунеядцы уже устали от безденежья. Короче нужен шум толпы, тогда и денежки потекут немерено.Куклин ВладимирА в кремле разве русское правительство?Галина ЕмельяноваСлегка "придушили"... , я бы сказала. Кто выступает за дестабилизацию общества должны лишаться гражданства.вера курьянова (гончарова)Стабильности нет никакой, это пропаганда работает путинская, народ понимает. что творят эти правители, гребут деньги всеми местами, а народу ничего, получай пенсию 9000р и зарплату 25000р. Зашевелились перед выборами, детям дали, а где раньше были, когда нефть золотая была. Вцепились в свои кресла мертвой хваткой, освободите, пусть другие поработают, видели ваши дворцы и земли захваченные у народа.Виктор ШиховцевДа нахрен бы нам их подачки не сдались, если бы экономика нормально работала.Виктор ШиховцевКремль показательно разгромил тех, кого сам и создал. Путин доволен. А то, что экономика в дауне и самолёты уже пачками сыпятся, что никак на случайность не спишешь, это так, фигня, верно?Николай ЗайчиковПока Грефы , кудрины , чубайсы и партия ЕР у власти 5 колона в России не только не разгромлена она процветаетВиктор ШиховцевНу, а чего вы хотите от оккупационной администрации?Николай ЗайчиковОт оккупационной администрации можно ждать лишь дальнейшего ухудшения жизни для народаАлександр Ман5-я колонна никуда не исчезла. Она просто затаилась.....НШНина ШалеваА с чего нам быть богатыми (Россия очень богатая страна), если Россию нас травили, морили, издевались, обкрадывали, заливали кровью, шпыняли, Оордами ходили, делили, распинали, унижали, полностью уничтожали, хулили, грязью поливали, народы стравливали, бойни устраивали, пилили на части, брата на брата травили, голодухи, войны, наезды махрового еврейства, бомбили, разоряли ... и все это уже веками!!!!!! Ну если наши сегодняшние мордовороты, типа Ходорковского... снова пытаются Россию развалить, а вы, как мерзкая шваль, поддерживаете врагов России, то вы сами и есть враги!!!!Виктор ШиховцевМало вам обнулённый срок пенсии поднял, видимо. За курс доллара, цену на на бензин, продукты и стройматериалы. Якуты ему вообще благодарны, до смерти, за то, что тушил Турцию, пока они там горят. ЦБ, который финансирует США, вместо того, чтобы финансировать Россию. Абсолютно все реформы, провалены. Покажите хоть одну. Развал стал настолько масштабным, что даже авиация не выдерживает. Сечины и Миллеры шикуют и воруют не меньше ходора. Целуйте его в зад и дальше.НШНина ШалеваА что, Вас в зад целовать?Псевдоним ПсевдонимовНе вздумайте))) У того кто гадит - все отверстия грязные:)НШНина ШалеваПутина в обиду не дадим!!! И над Россией куражиться не дадим!!!!Андрей ПавловФлаг в руки и барабан на шею. Не давайте. Путина, имею в виду. Окраины над Россией куражатся как хотят, а мы только бабло отстегиваем. А Россию имеют все, кто хочет. Азерские парламентарии выразили возмущение по поводу новосибирского инцидента, так наши парламентарии утерлись. А Путин не причем. В городах-миллионниках правят бал диаспоры. Нормально, мы к мигрантам толерантны, как говорят на Западе. Зато русские из-за бугра могут месяцами ждать вида на жительство.Taurus ZmeiБорьбу с коррупцией называть экстремизмом, это и есть экстремизмВалерий ФедосеевСтатья о статьях не соответствующих реальному наказанию. Похлопали рукой по жопе и отправили домой.Виктор ВасиленкоДвойные стандарты в действии , вспомним митинг на стадионе в Москве , душком попахивает ....Михаил МолчевОно конечно, пальчиком погрозили и вся шушера испугалась. А что бы с этой сволочью сделал даже не Сталин, а Брежнев?Владимир EвтушенкоБрежнев загнал бы их в психушки.Владимир EвтушенкоАвтор кретин и нацист. Писать надо антироссийская. То есть, по мнению писаки только русские страдают от пят ой колонны. А остальные 120 или 150, точно не помню, никак не страдают?Владимир ГерасимовК ногтю всех навальнят и будет порядок.Вони меньше воздух чище.Андрей ПавловЗадолбали. Навальный и навальнята это пыль. Главная пятая колонна рядом с Кремлем тусуется.ММарияКого Вы имеете в виду?Андрей ПавловЗдрасте! Греф, Кудрин, Чубайс, Набиуллина, Шохин... Мало? Минкульт, Минобр, т.е. наше будущее, выраженное в детях. Мало? Навального и Ко, по сравнению с этим, даже в микроскоп не видно. Даже в электронный.Комментировать
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