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Регионы России

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В Турции введён «жёлтый код» из-за шторма на Чёрном море

В Турции введён «жёлтый код» из-за шторма на Чёрном море

Метеорологические ведомства Турции ввели «жёлтый код» опасности из-за штормового фронта, который вызывает сильные ливни и грозы на восточном побережье Чёрного моря.

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