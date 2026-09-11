Да что вы знаете о неудачах? 22 фото от настоящих «везунчиков»

Мы так привыкли расстраиваться из-за всяких пустяков, что иногда просто не замечаем, насколько все-таки прекрасна наша жизнь! Предлагаем взять пару «уроков оптимизма» у этих ребят: даже после того, как с ними произошла неприятность, они нашли в себе силы сделать фото, выложить его в интернет и от души посмеяться.