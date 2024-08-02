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ВСУ ждут Армию России в Сумской области, ВС РФ перерезали трассу на Угледар, ситуация 2 августа

Боевые байкеры Армии России прорываются под Покровском, украинские военные используют замедленные детонаторы в дронах на Харьковском направлении, ВСУ обстреляли Севастополь кассетными боеприпасами — дайджест в материале Life.

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