ВСУ ждут Армию России в Сумской области, ВС РФ перерезали трассу на Угледар, ситуация 2 августа

Боевые байкеры Армии России прорываются под Покровском, украинские военные используют замедленные детонаторы в дронах на Харьковском направлении, ВСУ обстреляли Севастополь кассетными боеприпасами — дайджест в материале Life.
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