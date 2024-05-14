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Путин на этой неделе полетит в КНР на встречу с Си Цзиньпином

Путин на этой неделе полетит в КНР на встречу с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин совершит первую зарубежную поездку после вступления в должность. На 16-17 мая запланирована его поездка в КитайПрезидент РФ Владимир Путин совершит первую зарубежную поездку после вступления в должность.

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