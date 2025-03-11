Китайский самолет может стать конкурентом Airbus и Boeing

Китай запустил проект массового производства широкофюзеляжных самолетов COMAC C929 еще в конце прошлого года, а сейчас появились фото полноразмерного макета изнутри, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Xinhua.
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