В шестой раз подряд, официальный импортёр Volvo в Республике Молдова, компания DAAC-Hermes, получает престижную международную награду — Хрустальный трофей Volvo Excellence Club 2024! Премия сразу в двух номинациях, подтверждающая высочайший уровень клиентского сервиса, высокую удовлетворённость клиентов и строгое соответствие стандартам Volvo.
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