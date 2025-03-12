В шестой раз подряд, официальный импортёр Volvo в Республике Молдова, компания DAAC-Hermes, получает престижную международную награду — Хрустальный трофей Volvo Excellence Club 2024! Премия сразу в двух номинациях, подтверждающая высочайший уровень клиентского сервиса, высокую удовлетворённость клиентов и строгое соответствие стандартам Volvo.