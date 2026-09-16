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Новости Тамбова

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Делегация Тамбовской области представляет регион на Международном фестивале молодёжи

Делегация Тамбовской области представляет регион на Международном фестивале молодёжи

Делегация Тамбовской области принимает участие в Международном фестивале молодёжи (12+), который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

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