Как за последние годы изменился спрос на алкоголь в Тульской области

Крепкое, пенное, горячительное – как не назови, а все это о нем, об алкоголе. В региональном министерстве промышленности и торговли рассказали Тульской службе новостей, вырос ли спрос на спиртное за последние годы.
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