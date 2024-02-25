Отмену перевода на русский язык законов призвали пересмотреть в Молдавии

Общественные организации Молдавии опубликовали на сайте «Посольство Прав Человека» обращение к правительству с просьбой отправить на доработку законопроект, по которому законы из «Официального монитора» перестанут переводить на русский язык.
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