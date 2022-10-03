smi.today

3 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кламбер Спаниэль
    Можно и без ковычекДерипаска отвел «...
  • Николаевна
    Ребята Бог с вами🙏Первые мобилизова...
  • Sergiy Che
    Генштаб сразу после объявления частичной мобилизации открыто сказал - перелома на фронтах ждать только к декабрю - ре...Украинских военны...

«Объективное вменение»: виновные в крушении MH17 уже назначены

Хотя вердикт по делу о крушении в 2014 году на территории б. УССР пассажирского лайнера Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии» ещё не вынесен, судя по ходу судебного процесса можно предположить, что Россия и пророссийские силы на Донбассе инициаторами процесса уже назначены виновными в крушении авиалайнера, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов: «В уголовном праве это называется «объективное вменение» — когда «виновный» в преступлении определён без веских и достаточных доказательств его вины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх