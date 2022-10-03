Хотя вердикт по делу о крушении в 2014 году на территории б. УССР пассажирского лайнера Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии» ещё не вынесен, судя по ходу судебного процесса можно предположить, что Россия и пророссийские силы на Донбассе инициаторами процесса уже назначены виновными в крушении авиалайнера, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов: «В уголовном праве это называется «объективное вменение» — когда «виновный» в преступлении определён без веских и достаточных доказательств его вины.