Хайди Клум с дочерью Лени поразили публику в Каннах

Супермодель блистала на красной дорожке с наследницей Супермодель Хайди Клум и ее дочь Лени устроили потрясающее зрелище, украшая звездную красную дорожку ежегодного гала-концерта amfAR «Кино против СПИДа» во время 77-го Каннского кинофестиваля в четверг.
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