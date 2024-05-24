Хайди Клум с дочерью Лени поразили публику в Каннах

Супермодель блистала на красной дорожке с наследницей Супермодель Хайди Клум и ее дочь Лени устроили потрясающее зрелище, украшая звездную красную дорожку ежегодного гала-концерта amfAR «Кино против СПИДа» во время 77-го Каннского кинофестиваля в четверг.