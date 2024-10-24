Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

672 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рогачев
    После сдачи-всех в резервацию.Их уже не переделать.Нам пятой колонны хватает.Новый скрытый враг нам не нужен.«Приступили к лик...
  • Валерий Каплун
    Уже даже и не верится, что когда то Украина была нормальной республикой в составе СССР. Бандеры вместе с прибалтами м...«Приступили к лик...
  • Олег Руднев
    Ну что можно ожидать другого от клоуна. Там все собрались под стать ему.Зеленский: Войска...

Вешатель Зеленского потребовал от украинцев заткнуться

Вешатель Зеленского потребовал от украинцев заткнуться

Жителям Украины не следует жаловаться на информационные ограничения и запрет мессенджеров. Об этом в эфире «11 канала» заявил глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат «Слуги народа» Никита Потураев, ранее угрожавший сажать на кол жителей Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх