Форвард «Коламбуса» Рословик сделал хет-трик в матче с «Детройтом» – своем 300-м в лиге

Форвард «Коламбуса» Джек Рословик сделал хет-трик в матче с «Детройтом». 25-летний игрок набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ред Уингс» (5:4 ОТ).
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