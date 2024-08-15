Украинский командир возмутился, что военкомы набирают людей для галочки, от которых нет никакого толка

Командир роты 130-го батальона Вооружённых сил Украины Виктор Баранов заявил в эфире программы ТСН на телеканале 1+1, что территориальные центры комплектования Украины (ТЦК — переименованные военкоматы) набирают не готовых воевать новобранцев.
