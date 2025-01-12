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Владимир Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Владимир Путин в поздравлении с Днем работника прокуратуры подчеркнул важность продолжения системного надзора прокуроров за ситуацией в оборонно-промышленном комплексе, включая контроль за плановыми поставками вооружений и техники в войска.

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