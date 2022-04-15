Лучших военных поваров ВВО определят в Забайкалье в рамках конкурса АрМИ-2022 «Полевая кухня»

Лучших военных поваров ВВО определят в Забайкалье в рамках конкурса АрМИ-2022 «Полевая кухня»

Специалисты кулинарного дела должны будут проявить своё профессиональное мастерство при приготовлении различных блюд согласно установленному меню.

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