В Смоленске вынесли приговор по делу о взятках сотрудникам СГМУ

Оперативники регионального УФСБ совместно с коллегами из областного УМВД выявили противоправную деятельность при осуществлении госзакупок руководителя одной из компаний, специализирующейся на торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях.
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