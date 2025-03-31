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Цыганова о Пугачевой, лицо которой стерли в фильме: «Люди должны видеть Аллу, чтобы помнить, кем она стала»

Цыганова о Пугачевой, лицо которой стерли в фильме: «Люди должны видеть Аллу, чтобы помнить, кем она стала»

В Сети сейчас обсуждают, что в одном из фильмов замазали лицо Аллы Пугачевой, запечатленное только на постере.

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