IT-эксперт отметил прозрачность системы ДЭГ

МОСКВА, 19 декабря, ФедералПресс. Электоральный юрист, исполнительный директор фонда социальных инноваций «ГЕНЕЗИС» Олег Захаров отметил объективность технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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