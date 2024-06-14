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Московские школьники получили медали "За спасение погибших" за героизм во время теракта в Крокусе

Московские школьники получили медали "За спасение погибших" за героизм во время теракта в Крокусе

Президент России Владимир Путин продолжает отмечать героизм молодых россиян, проявивших мужество и отвагу во время трагических событий.

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Комментарии
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Сергей Иовенко
Безграмотность цветёт пышным цветом! И не обязательно из республик, как ни странно и своих доморощенных хватает, как слышат, так и пишут.
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14 час.
Иван Иваныч
Медали &quot;За спасение погибших&quot;- это автор издевается над погибавшими в Крокусе или над школьниками, спасавшими погибающих людей??? Короче заголовок идиотический, а автор- падлюка после такого!
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14 час.
ИИ
Иван Иваныч
Медаль «За спасение погиба́вших» — государственная награда Российской Федерации, учреждённая Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года № 442.
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13 час.

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