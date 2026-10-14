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ИА Регнум

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Один человек погиб и 12 ранены в результате атак дронов ВСУ в ЛНР

Один человек погиб и 12 ранены в результате атак дронов ВСУ в ЛНР

Один человек погиб и еще 12 получили ранения в результате серии ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным объектам Луганской Народной Республики.

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