«Не было таких отношений, если бы мы в 18 лет встретились». История любви Татьяны Навки и Дмитрия Пескова

Много ли звездных пар могут похвастаться взаимопониманием, гармонией и отсутствием скандалов на протяжении долгих лет совместной жизни? Татьяна Навка уверяет, что их союз с Дмитрием Песковым — то самое исключение из правил.
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