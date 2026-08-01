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«Не было таких отношений, если бы мы в 18 лет встретились». История любви Татьяны Навки и Дмитрия Пескова

«Не было таких отношений, если бы мы в 18 лет встретились». История любви Татьяны Навки и Дмитрия Пескова

Много ли звездных пар могут похвастаться взаимопониманием, гармонией и отсутствием скандалов на протяжении долгих лет совместной жизни? Татьяна Навка уверяет, что их союз с Дмитрием Песковым — то самое исключение из правил.

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