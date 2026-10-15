США отстают от Китая и России в развертывании гиперзвуковой ракеты Dark Eagle из-за дефектов производства на линии Lockheed Martin.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОА Мигрантов на горо...
- В Германии учатся...
- Переговоры? США п...
Ну с одной стороны это говорит о том что ФСБ в России местами работает.
Иначе бы уже, как в 90-х когда продавалось всё и все, США отчитались бы о введении гиперзвука в строевые части...
Насколько я помню даже Циркон и Кинжал (до 10 Махов) являются реально гиперзвуковым оружием...