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Военное обозрение

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Индия потребовала от Канады отзыва из страны более 40 канадских дипломатов

Индия потребовала от Канады отзыва из страны более 40 канадских дипломатов

Продолжает набирать обороты дипломатический конфликт между Индией и Канадой, власти которой обвинили Нью-Дели в причастности к организации убийства лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара в в городе Суррей канадской провинции Британская Колумбия, произошедшего 18 июня 2023 года.

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