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МВД: Штрафы и депортация для иностранцев за нарушение трудовых правил в РФ

МВД: Штрафы и депортация для иностранцев за нарушение трудовых правил в РФ

МВД России напоминает иностранцам о необходимости соблюдения трудовых ограничений. Нарушение этих норм может привести к штрафам и выдворению из страны, а работодателям грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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