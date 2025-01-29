МВД: Штрафы и депортация для иностранцев за нарушение трудовых правил в РФ

МВД России напоминает иностранцам о необходимости соблюдения трудовых ограничений. Нарушение этих норм может привести к штрафам и выдворению из страны, а работодателям грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии