Animals Но как она ни старалась, все впустую. Шурик не желал делить хозяина ни с кем.
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А потом каждая из них и свою вторую половинку нашла,Мария - соседа Ивана Петровича, а ворона Краля - ворона молодого!!!!Теперь у Крали дела поважнее - детишками обзавестись!!!!
Милый рассказ, встретились две родственные души,- Мария Васильевна и ворона Краля!!!!