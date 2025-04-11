Перед гибелью Паши Техника его девушка очистила телефон и оставила лишь одно видео

Бывшая жена скончавшегося в Таиланде рэпера ПашиТехника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук) заявила, что последняя возлюбленная артиста управляла его телефоном и очистила его перед смертью музыканта, оставив только одно видео.