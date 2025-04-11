Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • unarova Унарова
    Пишите о тех, кто растит хлеб, плавит сталь, строит дома, учит детей и тех, кто бьется с недругами не на жизнь, а на ...Успенская заявила...
  • unarova Унарова
    На фига они нужны эти непонятно кто?!Успенская заявила...
  • Владимир Тамбасов
    Про познера не забудьте«Кому нужен этот ...

Перед гибелью Паши Техника его девушка очистила телефон и оставила лишь одно видео

Перед гибелью Паши Техника его девушка очистила телефон и оставила лишь одно видео

Бывшая жена скончавшегося в Таиланде рэпера ПашиТехника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук) заявила, что последняя возлюбленная артиста управляла его телефоном и очистила его перед смертью музыканта, оставив только одно видео.

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