Жена Абидаля могла мстить футболистке «ПСЖ» за связь с Эриком. Жертва нападения звонила экс-игроку «Барсы» спросить, способна ли на такое его супруга

Хайет Абидаль, жена бывшего защитника «Барселоны» и сборной Франции Эрика Абидаля, может быть причастна к избиению футболистки «ПСЖ» Кейры Амрауи.

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