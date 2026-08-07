Минтруда США сообщил о снижении числа рабочих мест на 23 тыс.

В июле число рабочих мест в США сократилось на 23 тыс., вместо ожидаемых 80 тыс. Уровень безработицы снизился до 4,1% из-за экономической и политической нестабильности, включая конфликт с Ираном и высокую инфляцию.
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